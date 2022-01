Sendedatum: 15.02.2003 08:30 Uhr Folge 27 - Crash, Boom, Bäng

Jochen wird überfallen und kommt ins Krankenhaus. Da Anne auf eine wichtige Geschäftsreise muss, bietet sich Fiete an, das Geschäft zu managen. Im Lager überrascht Vivi zwei Diebe, die sofort flüchten. Vivi und Fiete durchsuchen die Säcke und finden: Comics!

Für solchen Kinderkram hat Fiete keine Zeit! Er muss bis morgen ein Angebot für einen Großkunden schreiben. Cem findet im Internet heraus, dass es sich bei den Heften um wertvolle Exemplare aus den 30er Jahren handelt, die in Amerika als gestohlen gemeldet sind. Ein Fall für die Polizei!

Doch Vivi wird gekidnappt und die Pfefferkörner müssen die Comics als Lösegeld herausgeben. Aber einen Comic haben die Männer übersehen. Die Pfefferkörner locken die Diebe in eine Currypulver-Falle. Der Plan gelingt. Die Flucht der Diebe endet an einem Hydranten. Eine Wasserfontäne ergießt sich über sie. Jochen staunt, als ihm die Pfefferkörner berichten, dass er seine Gehirnerschütterung wertvollen alten Comics zu verdanken hat. Noch vielmehr staunt er allerdings über Fietes Angebot an Dr. Lüttmann.

Fiete hat sich zwar total verrechnet, aber Herr Dr. Lüttmann ist vom Einsatz des Juniorchefs begeistert. Der Auftrag an den Großkunden Lüttmann ist, nach einer korrigierten Kalkulation, perfekt! Fiete hat sein erstes Geschäft zustande gebracht.

Erstausstrahlung im KiKA am 2. Januar 2003, 20.00 Uhr.

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Die Pfefferkörner | 15.02.2003 | 08:30 Uhr