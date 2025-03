Die Pfefferkörner | Staffel 21 - Folge 273: Der Bankraub Stand: 05.02.2025 17:05 Uhr Die Pfefferkörner werden indirekt Zeugen eines Bankraubs inklusive Entführung. Sie erkennen die Täter, doch können sie sie rechtzeitig stoppen?

Am Girls & Boys Day in einer Hamburger Bank geraten Malin, Kofi, Taara und Jules ausgerechnet in einen Fall von Raub und Erpressung: Amelie, die Tochter der Bankdirektorin, wird entführt und ihre Mutter um vier Millionen Euro Lösegeld erpresst.

Die Pfefferkörner wissen dank Kofis Beobachtungen schnell, wer die Verbrecher sind, doch alle Versuche, sie noch in der Bank aufzuhalten, scheitern, und Kofi selbst gerät in große Gefahr. Sie müssen nun schnell handeln, um nicht nur Amelie, sondern auch Kofi zu retten. Gleichzeitig wächst zwischen Kofi und Taara mehr als nur Freundschaft, doch die ungewissen Gefühle und die Gefahr fordern ihren ganzen Mut.

Darsteller

Josefine Maxima (Taara Moreau)

Tibet Held (Jules Moreau)

Ida Carlo (Malin)

Mathieu Noël (Kofi)

Noah Lusander (Piet)

Céline Yildirim (Caro Abut)

Felix Kruttke (Jason Lowitz)

Luzie Lorenz (Amelie Bergmann)

Miriam Maertens (Karen Bergmann)

Buch: Andrea Katzenberger

Regie: Andrea Katzenberger

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Die Pfefferkörner | 26.04.2025 | 09:20 Uhr