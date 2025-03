Die Pfefferkörner | Staffel 21 - Folge 262: Der gestohlene Adler Stand: 08.01.2025 15:02 Uhr Kurz vor ihrer Abreise nach Berlin, gerät Jasina mitten in eine dramatische Verfolgungsjagd, in der ihr heimlich ein Mini-USB-Stick zugesteckt wird.

Jasina ist entsetzt, was sie auf dem Stick findet. Die darauf gespeicherten Daten führen die Pfefferkörner zu einem illegalen Wildtierhändlerring. Prompt verschwindet ein Weißkopfseeadler aus dem Wildpark – aber mit ihm leider auch Jasina, die den Tätern auf der Spur war….

Und all das ausgerechnet an dem Tag, an dem die Pfefferkörner Abschied nehmen müssen. Amy behält in all der Aufregung die Nerven und übergibt den Staffelstab an zwei potenzielle Nachfolger.

Darsteller

Sophia Grande (Jasina)

Mads Albatros (Hakim)

Jan Friedrichsen (Moritz)

Melody Rose (Amy)

Zandile Darko (Mira Bruns)

Tim Ehlert (Lars Bruns)

Josefine Maxima (Taara)

Tibet Held (Jules)

Sonja Hurani (Fariba Ahmadi-Moreau)

Pascal Houdus (Pascal Moreau)

Meryem Moutaukkil (Djamila Al-Khali)

Haytham Hmeidan (Esat Al-Khali)

Peter Christoph Grünberg (Leonard Berger)

Ivan Dentler (Zlatko)

Benjamin-Lew Klon (Tomo)

Janis Zaurins (Polizist Friese)

Robert Lindemann (Bert)

Buch: Anja Jabs

Regie: Philipp Scholz

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Die Pfefferkörner | 15.03.2025 | 09:20 Uhr