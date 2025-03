Die Pfefferkörner | Staffel 21 - Folge 261: Shutdown Stand: 07.01.2025 10:15 Uhr Moritz und Hakim beobachten, wie die fünfzehnjährige Azra verdächtige Tütchen in der Schule vertickt. Selbstgemachte Bio-Gummibären, erklärt sie, aber Moritz glaubt ihr kein Wort.

Azra droht ihm, seiner kleinen Schwester Amy etwas anzutun, wenn er sie nicht in Ruhe lässt. Was ist wirklich in diesen Gummibären? Hakim untersucht die Bären. Als Moritz nachts auf den Speicherboden schleicht, um das Laborergebnis zu checken, folgt seine Mutter ihm heimlich.

Seine Mutter ist wenig begeistert, dass er sich mitten in der Nacht dort aufhält und es kommt zum Shutdown des Hauptquartiers. Die Pfefferkörner sind am Boden zerstört, doch da nimmt der Fall eine unerwartete Wendung. Und zwischen den Pfefferkörnern liegen Geheimnisse in der Luft. Was verheimlichen sie einander?

Darsteller

Sophia Grande (Jasina)

Mads Albatros (Hakim)

Jan Friedrichsen (Moritz)

Melody Rose (Amy)

Zandile Darko (Mira Bruns)

Tim Ehlert (Lars Bruns)

Lillemor Leistenschneider (Azra)

Cem Lukas Yeginer (Benzo)

Jens Münchow (Donny)

Katharina Schütz (Fr. Schröder-Hartmann)

Buch: Anja Jabs

Regie: Philipp Scholz

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Die Pfefferkörner | 15.03.2025 | 08:55 Uhr