Die Pfefferkörner | Staffel 20 - Folge 248: Blackout Stand: 20.03.2024 15:07 Uhr Ein Stromausfall legt die gesamte Stadt lahm. Der Täter sucht ausgerechnet im Hauptquartier der Pfefferkörner Zuflucht. Können und wollen die Pfefferkörner ihm helfen?

Als Leo gerade als Pflegekind bei Familie Bruns einzieht, legt ein Stromausfall die gesamte Stadt lahm. Amys Hörgeräte lassen sich nicht mehr aufladen und die Akkus der Handys sind auch bald leer.

Der Bürgermeister bemüht sich, die Bevölkerung zu beruhigen, während die Polizei öffentlich nach einem jungen Mann fahndet, den Hakim zu kennen scheint. Als dieser wenig später im Hauptquartier der Pfefferkörner Deckung sucht, ist nicht nur Moritz entsetzt.

Arvid erzählt eine unglaubliche Geschichte

Doch der geständige Arvid konfrontiert die Detektive mit einer verrückten Geschichte. Angeblich sitzt sein Bruder unschuldig im Gefängnis. Um dessen Unschuld zu beweisen, müsse er in der Stadt für Aufmerksamkeit sorgen. Deshalb habe er den Blackout verursacht. Was ist dran an Arvids Geschichte? Nicht alle Pfefferkörner sind mit im Boot, als Hakim und Jasina die Ermittlungen starten.

Darsteller

Sophia Grande (Jasina)

Mads Albatros (Hakim)

Jan Friedrichsen (Moritz)

Melody Rose (Amy)

Charlotte Farhadi (Leo)

Justus Johanssen (Arvid)

Lasse Stadelmann (Marlon)

Johanna Götting (Pauline)

Linus Moog (Chacko)

Finn Schmüser (Winni)

Zandile Darko (Mira Bruns)

Tim Ehlert (Lars Bruns)

Buch: Anja Jabs

Regie: Philipp Scholz

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Die Pfefferkörner | 11.05.2024 | 08:55 Uhr