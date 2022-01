Folge 231: Der Schutzengel Sendedatum: 05.03.2022 08:50 Uhr Pippa wird von ihren Mitschüler*Innen Edda und Benni auf dem Schulhof fies angegangen – ihre Klimakekse fliegen durch die Luft und Beleidigungen hin und her.

Als kurze Zeit später die Räder der beiden demoliert werden, fällt der erste Verdacht auf Pippa. Die Pfefferkörner, insbesondere Jet, wollen ihre Unschuld beweisen, doch das ist gar nicht so einfach, denn Pippa will zeigen, dass sie ganz gut auf sich selbst aufpassen kann. Als dann allerdings eine hohe Geldspende erst aus dem Nichts erscheint und wenig später verschwindet, die Schulspinte von Benny und Edda aufgebrochen werden und ein Unbekannter Pippas Schutzengel zu spielen scheint, werden Lou, Jet, Rafa und Milan aktiv. Ihre Recherchen führen tief in die Vergangenheit....

