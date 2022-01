Folge 230: Die tollste Tante der Welt Sendedatum: 05.03.2022 08:50 Uhr Lous Patentante Jenny, die auf einem Kreuzfahrtschiff als Hostess arbeitet, legt im Hamburger Hafen an. Sie bringt Lou ein wunderschönes Ballkleid mit.

Lou ist im siebten Himmel, das Kleid will sie natürlich gleich auf dem Schulball in zwei Tagen anziehen. Je mehr Zeit Jenny mit ihrem Patenkind verbringt, desto eifersüchtiger wird Pippa, die sich ausgeschlossen und mit dem nahenden Ball sowieso nicht so toll fühlt. Nachdem Jet ein verdächtiges Telefonat belauscht, verfolgen die beiden Pfefferkörner Patentante Jenny und werden Zeuge eines Streits zwischen ihr und zwei Arbeitskollegen. Als Pippa einen der Kollegen vor ihrer eigenen Wohnung antrifft und kurze Zeit später auch noch bei den Flints eingebrochen wird, erhärtet sich ihr Verdacht: was hat Jenny zu verbergen? Und welche Rolle spielt das Ballkleid von Lou, um das sich plötzlich alles zu drehen scheint?

