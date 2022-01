Sendedatum: 21.11.2015 09:30 Uhr Folge 150: Nachts im Museum

Jale verbringt heimlich, zusammen mit ihrem Schulfreund Timo, eine Nacht im Zoologischen Museum - sie wollen testen, wer von ihnen der größere Angsthase ist. Zufällig beschließt ein ehemaliger Mitarbeiter, ausgerechnet am gleichen Abend in das Museum einzubrechen und wertvolle Tierpräparate zu stehen. Jale und Timo können eine Begegnung knapp verhindern, sich in einem Lagerraum verstecken und schließlich Ramin alarmieren.

Der allerdings feiert gerade Tills Geburtstag im Hauptquartier und wird beim Flaschendrehen ständig aufgerufen. Jale und Timo zu helfen ist seine Chance, weiteren peinlichen Aktionen aus dem Weg zu gehen - und gemeinsam mit Stella begibt er sich zum Museum, nur um dort den Verbrechern direkt in die Arme zu laufen...

