Die Pfefferkörner | Staffel 20 - Folge 255: Leinen los! Stand: 16.04.2024 14:30 Uhr Auf einer Barkassenfahrt entgeht das Schiff von Kapitänin Anja nur knapp einem Unglück. Was hat ein Altersheim und eine Wunscherfüller-Agentur damit zu tun? Jasina ermittelt diesmal allein.

Als Jasina für ein Foto-Projekt der Schule eine Hafenrundfahrt mit ihrer Lieblingskapitänin Anja macht, hat ihre Barkasse plötzlich einen Motorschaden und droht, gegen ein Containerschiff zu prallen.

Jasina und Anja können Schlimmeres verhindern, aber schnell ist klar: dies ist ein Fall von Sabotage und offenbar nicht der erste. Auf Anjas Kassenhaus prangt in großen Lettern und auf Plattdeutsch: Du widerliche Betrügerin.

Jasina trifft bei ihren Solo-Ermittlungen auf Janne und seinen Opa

Es sind Ferien und die anderen Pfefferkörner sind nicht in Hamburg. Jasina nimmt also ganz alleine die Ermittlungen auf. Die einzige Spur führt Jasina zu einem Seniorenheim. Dort lebt ein ehemaliger Kapitän zur See, dessen Enkel Janne alles tun würde, um seinem Opa den größten Wunsch zu erfüllen: eine letzte Fahrt am Steuerrad durch den Hamburger Hafen.

Aber warum richtet sich so viel Zorn ausgerechnet gegen Anja und ihr Barkassenunternehmen? Und welche Rolle spielt die Agentur, die Janne versprochen hatte, den Wunsch seines Opas zu erfüllen?

Darsteller

Sophia Grande (Jasina)

Mads Albatros (Hakim)

Jan Friedrichsen (Moritz)

Melody Rose (Amy)

Charlotte Farhadi (Leo)

Paul Rößler (Janne Brückner)

Jens Weisser (Opa Klaas Brückner)

Margret Völker (Anja Schelling)

Ibrahim Al-Khalil (Pfleger Tom)

Birte Flint (Tine Kracht)

Buch: Julia Thürnagel

Regie: Lydia Bruna

