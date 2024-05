Die Pfefferkörner | Folge 256: Die falsche Vermieterin Stand: 18.04.2024 11:29 Uhr Leos Mutter findet eine neue Wohnung – doch die ist eigentlich zu groß und zu preiswert, um wahr zu sein. Die Pfefferkörner wittern einen neuen Fall.

Leos Mutter Kim will nach der Rückkehr aus der Therapie alles richtig machen und sucht nach einer größeren Wohnung für sich und Leo. Sie wird schnell fündig, aber die neue Wohnung ist zu groß, zu schön und zu preiswert, um wahr zu sein, findet Leo.

Als Kim mit viel Geld das Haus verlässt und die Pfefferkörner herausfinden, dass die Wohnung gleichzeitig als Ferienwohnung angeboten wird, ahnen sie, dass Kim einer Betrügerin auf den Leim gegangen ist und weihen sie ein. Kim ist entsetzt und will der falschen Vermieterin die Meinung geigen. Dabei bringt sie sich nicht nur in Schwierigkeiten, sondern in echte Gefahr...

Darsteller:

Sophia Grande (Jasina)

Mads Albatros (Hakim)

Jan Friedrichsen (Moritz)

Melody Rose (Amy)

Charlotte Farhadi (Leo)

Nadine Quittner (Kim Neumann)

Jill Weller (Verena)

Kristina Pauls (Carla Hansen)

Buch: Silja Clemens

Regie: Lydia Bruna

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Die Pfefferkörner | 08.06.2024 | 09:20 Uhr