Sendedatum: 20.11.2016 08:10 Uhr Dreharbeiten zur 13. Staffel

Die Produktion der der 13. Staffel der Pfefferkörner - mit den Hauptakteuren Ramin, Jale, Till, Stella und Pinja lief erfolgreich. Im Sommer 2016 hat das Team rund um Regisseurin Franziska Hörisch sechs neue Folgen gedreht, die - zusammen mit den im Frühjahr und Herbst des Jahres gedrehten Episoden - im November 2016 in der ARD erstmals gesendet wurden.

Kampf gegen Wilderer und Stalker

Das achte Ermittlerteam blieb auch in den Folgen der 13. Staffel im Einsatz. Die Pfefferkörner spielten wieder Jann Piet (Ramin), Ava-Sophie Richter (Jale), Otto von Grevenmoor (Till), Zoe Malia Moon (Sella) und Sina Michel (Pinja). Die fünf waren inzwischen zu Kameraprofis geworden und hatten in ihrer zweiten Saison als Detektive schon echte Routine. In den aktuellen Fällen kämpft Jale als Solo-Pfefferkorn auf einem Waldausflug gegen Wilderer, am Set einer Krankenhausserie lösen Ramin und Till einen spannenden Fall um einen Stalker, die Selbstjustiz eines Klassenkameraden bringt erst Pinja und schließlich alle fünf Ermittler auf den Plan, und Oma Dschami wird während ihres Hamburg-Besuchs Opfer einer Flashrob-Gang!

Wie entwickeln sich die Figuren?

Aber die Schauspieler interessierte bei dem Dreh nicht nur, welche Fälle sie lösen müssen, sondern vor allem, wie sich ihre Charaktere entwickeln. Hier ein kleiner Einblick: Da ist die angehende Liebesgeschichte zwischen Ramin und Pinja; Till ist konsterniert, weil sich die neue Freundin seines Bruders Luke im Loft breitmacht und alles umkrempelt; auf der Bootslagerei gibt es Neuigkeiten, die das Leben der Frieses völlig auf den Kopf stellen - und Jale muss lernen, Geheimnisse nicht immer gleich auszuplaudern. Weitere Infos zu den spannenden Fällen und turbulenten Pfefferkörner-Geschichten der 13. Staffel findest du hier. Dort kannst Du auch die Videos noch ein Jahr nach dem letzten Sendedatum online bei uns anschauen!

