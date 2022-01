Stand: 28.09.2014 16:46 Uhr Die Pfefferkörner auf dem Filmfest

Die Pfefferkörner haben auf dem "Michel Kinder und Jugend Filmfest" den Start der elften Staffel gefeiert. Viele Fans der Detektiv-Serie waren ins Hamburger Abaton Kino gekommen, um die Premiere von zwei Folgen der neuen Staffel anzuschauen. Dabei waren auch die Schauspieler der sechsten und siebten Pfefferkörner-Generation sowie das Produktions-Team von NDR und Studio Hamburg, das die Serie mit den Schauspielern dreht.

Gute Laune bei gutem Wetter

Schon vor Beginn der Vorstellung sammelten sich die jungen Kino-Besucher und Schauspieler mit ihren Familien vor dem Abaton Kino und genossen zusammen das gute Wetter. Pünktlich um 11 Uhr war der Kino-Saal dann rappelvoll und alle gespannt darauf, die beiden Folgen vorab zu sehen: Die kamen beim Publikum richtig gut an, sodass viele im Kinosaal laut lachten und kicherten.

In "Abschied tut weh" lernten die Zuschauer nicht nur die drei neuen Pfefferkörner Jaden, Anton und Ceyda kennen, sondern konnten sich auch von Nina und Max verabschieden, die die Serie verlassen.

Dass die Folge auf einer Hafenfähre spielt, fanden viele Zuschauer besonders spannend. "Das mochte ich am liebsten", erzählt ein kleines Mädchen nach der Vorstellung: "Die Aussicht war so schön." Regisseur Klaus Wirbitzky erinnert sich noch genau an die Dreharbeiten: "Die Folge auf der Fähre war natürlich ungewöhnlich. Dazu kam, dass wir Schwierigkeiten mit dem Wetter hatten: Das war im März und das Wetter war scheußlich! Auf der großen Leinwand sieht es aber einfach toll aus."

Fragerunde mit den Fans

Auch die Folge "Campingfreunde" wurde bei der Premierenfeier gezeigt, in der vor allem Neuzugang Niklas, gespielt von Jaden Dreier, im Mittelpunkt steht. Nach der Vorstellung kamen alle Darsteller und das Produktionsteam auf die Bühne und bekamen Applaus. Die Fans nutzten dabei noch die Gelegenheit, viele Fragen zu stellen: zum Beispiel, wie die jungen Schauspieler Schule und Dreharbeiten unter einen Hut bekommen. "Pro Jahr verpassen wir eine Woche Schule", verriet Martha Fries, die Jessi spielt. "Deshalb haben wir einen Hausaufgaben-Partner, der uns jeden Tag sagt, was wir in der Schule aufbekommen haben." Wie lange gedreht wird, erklärte Regisseur Wirbitzky: "Fünf Tage haben wir Zeit, um eine Folge zu drehen."

Alte und neue Pfefferkörner

Bald tummelte sich das Publikum wieder draußen in der Sonne, während die Pfefferkörner Autogramme gaben. "Es ist super Wetter, es gibt Getränke und die Schauspieler sitzen da und man kann sich Autogramme holen. Das könnte man öfters machen", schwärmt ein zehnjähriges Mädchen. Auch die Schauspieler genießen den Kontakt zu ihren Fans. Bruno Alexander, der bisher Max gespielt hat, erzählt: "Das ist spannend hier - Autogramme zu geben bringt Spaß." Sich von den Pfefferkörnern verabschieden zu müssen, findet er natürlich traurig. Bald wird er aber wieder im Fernsehen zu sehen sein - nämlich in einer Folge vom Kieler Tatort.

Wer beim "Michel Kinder und Jugend Filmfest" noch nicht dabei sein konnte, muss trotzdem nicht mehr lange auf die neue Staffel warten: Am 23. Oktober um 18 Uhr könnt ihr die erste Folge online auf pfefferkoerner.de sehen.

Dieses Thema im Programm: Die Pfefferkörner | 25.10.2014 | 08:35 Uhr