Wettbewerb-Gewinnerinnen am Set der Pfefferkörner

Könnt Ihr Euch erinnern? Im Frühjahr haben Elisa und Shaodat unseren Pfefferkörner-Schreibwettbewerb gewonnen - nun waren sie am Set.

Die Geschichte "Tierquälerei" von Elisa und Shaodat wurde aus mehr als 200 Einsendungen ausgewählt und vom Schauspieler Stephan Schad im Radio vorgelesen.

AUDIO: Die Pfefferkörner-Gewinnergeschichte im Radio (9 Min)

Nur den Hauptgewinn konnten die beiden Mädchen lange nicht einlösen, denn die Corona-Krise machte dem versprochenen Set-Besuch einen Strich durch die Rechnung.

Nun hat es endlich geklappt: Elisa und Shaodat reisten mit ihren Familien aus Nordrhein-Westfalen an und konnten den neuen Pfefferkörnern Pippa (Elyza) und Lou (Luna) beim Dreh in der Hafencity über die Schulter schauen - natürlich mit viel Abstand.

Natürlich mit Abstand

Pippa ist das erste Pfefferkorn im Rollstuhl - und es war spannend für Elisa und Shaodat zu erleben, wie die Schauspielerin mit der besonderen Aufgabe umgeht. In der Szene, die beim Set-Besuch von Elisa und Shaodat gedreht wurde, trifft sie auf einen Jungen, der ebenfalls im Rollstuhl sitzt, und die beiden haben sofort einen Draht zueinander. Wie die Geschichte ausgeht, erfahrt Ihr im nächsten Jahr, wenn die 17. Staffel der Pfefferkörner ins Fernsehen kommt.

Die beiden Set-Besucherinnen haben aber nicht nur neue Pfefferkörner in Aktion erlebt, sondern konnten sehen, wie Regisseur und Team in diesen besonderen Corona-Zeiten zusammenarbeiten: so eng wie möglich, mit so viel Abstand wie nötig.

Tour zum Hauptquartier

Nach dem Set-Besuch ging es für Elisa, Shaodat und ihre Familien noch auf eine Pfefferkörner-Stadtführung zum Teekontor Krogmann und natürlich ins berühmte Hauptquartier. Highlights waren der Computer, die berühmte Glaswand, auf der die Besucherinnen Nachrichten für die Pfefferkörner hinterlassen haben - und Elisa und Shaodat durften auf den bekannten Streifen-Sesseln und der blauen Couch sitzen.