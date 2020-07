Stand: 28.07.2020 10:21 Uhr

Ticker: Aktuelle Infos zur Impfstoff-Suche

Forscher weltweit suchen nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Die Nachrichten zu echten oder vermeintlichen Erfolgen häufen sich. Hier eine Übersicht von Meldungen seit Anfang Juli.

Die Jagd nach dem Impfstoff Wann ist ein Corona-Schutz da? Weltweit suchen Forscher unter Hochdruck nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Der NDR berichtet über die Suche und gibt einen Überblick über den Stand der Entwicklung. mehr

Nächste Phase für Biontech-Impfstoff

28.7.20: Das Mainzer Unternehmen Biontech und der US-Pharmakonzern Pfizer dürfen ihren Impfstoff-Kandidaten jetzt in einer großen Studie testen. Die US-Behörde erteilte ihnen die entsprechende Erlaubnis. 30.000 Probanden sollen an der Untersuchung teilnehmen. Ziel ist es zu prüfen, ob der Impfstoff wie erhofft wirkt und keine schweren Nebenwirkungen verursacht. Läuft alles wie geplant, könnten sie im Oktober die Zulassung beantragen, teilten die Unternehmen mit.

Moderna startet Phase-3-Studie in den USA

27.7.20: Das US-Unternehmen Moderna hat eine große, abschließende Studie für seinen Impfstoff-Kandidaten gestartet. Es teilte mit, dass die ersten Probanden im Rahmen einer sogenannten Phase-3-Studie geimpft worden seien. Insgesamt 30.000 Menschen sollen an der Studie in den USA teilnehmen. Es ist der vierte mögliche Impfstoff, der nun in einer solchen Untersuchung getestet wird.

Neue Studien: Impfbereitschaft sinkt

24.7.20: Wissenschaftler der Uni Heidelberg haben Anfang Juli 1350 Menschen befragt, ob sie sich impfen lassen wollen, sollte ein Impfstoff zur Verfügung stehen. 55 Prozent sagten, sie wollten dies sicher oder wahrscheinlich tun. Je stärker die "Verschwörungsmentalität" der Befragten gewesen sei, desto geringer sei die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, stellten die Forscher fest. Zuvor hatte bereits eine Umfrage von Wissenschaftlern der Uni Hamburg gezeigt, dass sich immer weniger Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen wollen. Ihr zufolge waren es im April in Deutschland noch 70 Prozent, im Juni dann nur noch 61 Prozent. Viele, die es nicht wollen, nannten die Angst vor möglichen Nebenwirkungen als Grund.

USA bestellen 100 Millionen Dosen für 2 Milliarden Dollar

22.7.20: Die US-Regierung hat bei der deutschen Firma Biontech und ihrem US-Partner Pfizer 100 Millionen Dosen ihres Impfstoffs bestellt, sollte das Mittel zugelassen werden. Der Preis: knapp 2 Milliarden Dollar. Die US-Regierung kann laut der Vereinbarung weitere 500 Millionen Dosen erwerben.

Einige Impfstoff-Entwickler streben Profit an

22.7.20: In einer Anhörung vor dem US-Kongress haben sich Vertreter von fünf Pharma-Unternehmen, die an Impfstoffen gegen das Coronavirus arbeiten, geäußert. AstraZeneca und Johnson & Johnson versicherten dabei, sie wollten keine Profite machen. Moderna, Merck und Pfizer sagten hingegen, sie würden einen Impfstoff nicht zum Selbstkostenpreis anbieten.

tagesschau.de - Faktenfinder Was darf die Corona-Impfung kosten? Noch ist das Rennen um einen Corona-Impfstoff in vollem Gange. In den USA wird schon jetzt darüber diskutiert, wie hoch die Kosten sein werden - und welchen Profit die beteiligten Firmen machen werden. extern

WHO-Liste wächst: 24 Projekte in klinischen Tests

21.7.20: Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation werden inzwischen 24 mögliche Impfstoffe gegen das Coronavirus im Rahmen von klinischen Studien getestet. Neu hinzugekommen ist ein Projekt einer Tochterfirma von British American Tobacco.

Katar steigt bei Tübinger Unternehmen ein

21.7.20: Der Staatsfonds von Katar hat Anteile am Impfstoffentwickler Curevac gekauft, wie das Unternehmen mitteilte. Wie viel Katar konkret investiert, geht aus der Meldung nicht hervor. Zuvor waren bereits der Bund und der Pharmakonzern GSK als Großaktionäre bei der Tübinger Firma eingestiegen.

Hoffnung auf Impfstoff wächst

20.7.20: Britische und chinesische Forscher haben Ergebnisse von klinischen Tests mit möglichen Impfstoffen gegen das Coronavirus veröffentlicht. Experten bewerten sie vorsichtig optimistisch.

Pharmakonzern GSK steigt bei Curevac ein

20.7.20: Das britische Pharmaunternehmen GlaxoSmithKline (GSK) steigt bei dem Tübinger Unternehmen Curevac ein. Die Briten kaufen für etwa 150 Millionen Euro knapp 10 Prozent der Anteile an dem Unternehmen. Im Juni hatte sich bereits die Bundesregierung mit 300 Millionen Euro an Curevac beteiligt.

Großbritannien sichert sich Millionen Dosen Impfstoff

20.7.20: Die britische Regierung hat eine Vereinbarung mit dem deutschen Unternehmen Biontech und dem US-Konzern Pfizer getroffen. Falls ihr Impfstoff zugelassen wird, sollen sie 30 Millionen Dosen liefern.

Impfstoff wohl frühestens 2021

20.7.20: Mehr als 160 Forscherteams suchen weltweit nach einem Impfstoff. Drei von ihnen haben bereits große, abschließende Studien gestartet. Dennoch sagen Experten: Ein Mittel wird frühestens nächstes Jahr zur Verfügung stehen. Mehr auf tagesschau.de.

Impfstoff-Forscherin: "Sicherheit muss Priorität haben"

20.7.20: Die Hamburger Forscherin Marylyn Addo betont, die Sicherheit bei der Impfstoff-Entwicklung müsse höchste Priorität haben. Im Interview berichtet sie zudem, wie es sich anfühlt, an etwas zu forschen, auf das die ganze Welt dringend angewiesen ist. Mehr auf NDR.de.

Weitere Informationen "Impfstoff-Sicherheit muss Priorität haben" Die Welt wartet auf einen Impfstoff. Die Hamburger Infektiologin Addo arbeitet an einem Mittel gegen das neue Coronavirus. Inzwischen wird sie sogar beim Einkaufen danach gefragt. mehr

Spähen russische Hacker Entwickler von Corona-Impfstoff aus?

16.7.20: Sicherheitsbehörden schlagen Alarm: Russische Hacker sollen weltweit Wissenschaftler ausspähen, die an einem Corona-Impfstoff arbeiten. Mehr auf tageschau.de.

Biontech darf Corona-Impfstoff in China testen

16.7.20: Das deutsche Unternehmen Biontech hat von den chinesischen Behörden grünes Licht für eine klinische Studie dort in frühem Stadium mit seinem Corona-Impfstoffkandidaten erhalten. Quelle: boerse.ard.de.

US-Firma Moderna veröffentlicht Studien-Ergebnisse

15.7.20: Das US-Unternehmen Moderna hat erste Ergebnisse aus klinischen Tests veröffentlicht. Mehr auf SWR.de und boerse.ard.de.

In Indien beginnen erste Studien zu einem möglichen Impfstoff

14.7.20: Indische Forscher haben mit den ersten Impfstoff-Tests begonnen. Mehr auf tagesschau.de.

FDA will Zulassung von Impfstoff von Biontech und Pfizer beschleunigen

13.7.20: Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat der Firma Biontech aus Mainz und ihrem amerikanischen Partner Pfizer ein beschleunigtes Zulassungsverfahren für ihre Impfstoffkandidaten genehmigt. Mehr auf SWR.de und boerse.ard.de.

Studie: Immunität hält womöglich nicht lange

12.7.20: Neue Untersuchungen aus München von Corona-Patienten deuten daraufhin, dass eine Immunität möglicherweise nicht lange anhält. Damit stellt sich auch die Frage, ob und wie lange eine mögliche Impfung wirksam wäre. Mehr auf BR.de.

Uni-Mediziner: Erste Impfstoffe werden Pandemie wohl nicht stoppen

8.7.20: Der Mediziner Ulrich Lauer vom Uniklinikum Tübingen erwartet, dass die ersten Impfstoffe die Pandemie nicht stoppen können. Darüber spricht er im Interview mit dem SWR.

Erste Ergebnisse aus Studie zu Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer

1.7.20: Die deutsche Firma Biontech und das US-Unternehmen Pfizer haben erste Ergebnisse aus einer frühen klinischen Studie veröffentlicht. Experten bewerten sie positiv. Mehr auf SWR.de

Weitere Informationen Welche Ansätze für Corona-Impfstoffe gibt es? Weltweit suchen Forscher nach einer Möglichkeit, Menschen vor einer Ansteckung gegen das neue Coronavirus zu schützen. Sie verfolgen dabei verschiedene Strategien. mehr