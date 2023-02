Wohnungsnot: Bauvorhaben der Regierung gescheitert

Wozu die Wohnungsnot Menschen treibt, ist auf dem Campingplatz Sternseh in der Nähe von Gifhorn zu beobachten. Das Ehepaar Sachse hat ihre Wohnung aufgegeben. Aus Furcht sich die Miete in Gifhorn nicht mehr leisten zu können. Jetzt leben sie auf dem Campingplatz, auch im Januar, auch bei Minusgraden. Wohnwagen statt Wohnung - das wird auch in Deutschland zunehmend normal werden, sagen Wohnraumforscher. Denn bezahlbarer Wohnraum ist so knapp wie lange nicht.