Kükentöten trotz Verbot? Auf der Spur der Bruderhähne

Weil bei den hochgezüchteten, eierlegenden Hühnern nur die Hennen gebraucht wurden, waren die frisch geschlüpften Hähne, die männlichen Eintagsküken, in Deutschland direkt getötet worden. Das Kükentöten ist seit Januar 2022 in Deutschland verboten. Aber das das wirft neue Probleme auf: für die zig Millionen mageren Brüder der Legehennen gibt es praktisch keine Nachfrage an deutschen Fleischtheken. Und für deren Aufzucht fehlen die notwendigen Stallplätze. Wo also sind die Hähne hin? Panorama 3 hat sich auf die Spur der Bruderhähne gemacht.