Wie geht es Ukrainern im Norden ein Jahr nach der Flucht?

Im Frühjahr des vergangenen Jahres sind sie vor dem Krieg in der Ukraine nach Niedersachsen geflüchtet: Die Polizistin Natascha, ihre achtjährige Tochter Varja und die beiden Söhne Vlad (16) und Bogdan (3). Damals hat Panorama 3 berichtet, wie die Kinder zunächst allein ankamen, ihre Mutter folgte ihnen erst Wochen später, während der Vater nach wie vor in der Heimat ist. Und so müssen die vier nun versuchen, so gut wie möglich in der neuen Wirklichkeit in Deutschland anzukommen. Wir haben sie noch einmal besucht und schauen, ob ihnen das gelingt.