Bremer Denunziant? Erdogans langer Arm nach Deutschland

Eigentlich will Ismail Özcan im vergangenen Juli nur seine Eltern in Istanbul besuchen. Der Familienvater war schon einige Jahre nicht mehr in der Türkei. Er lebt in der Nähe von Stuttgart und ist deutscher Staatsbürger. Doch bei der Einreisekontrolle am Flughafen Istanbul wird er verhaftet. Der Vorwurf: "Verbrechen gegen den türkischen Staat" als Mitglied der "Gülen-Bewegung". Ismail Özcan muss zwar nicht ins Gefängnis, aber er darf die Türkei bis zu seinem Prozess nicht verlassen. Ein Bekannter seiner Familie hat ihn in einem Brief an das türkische Innenministerium denunziert.