Gewalt gegen Pflegekräfte steigt Sendedatum: 14.05.2024 21:15 Uhr An deutschen Krankenhäusern ist die Zahl von Gewalttaten gestiegen. Das zeigen neueste Zahlen. Wie gehen Pflegekräfte damit um?

von Andrea Brack Peña und Sophia Stritzel

Die Heizung rausgerissen, das Personal bedroht: Im Zimmer 31 im Hamburger Agaplesion Krankenhaus spielen sich Szenen ab, die für Krankenpflegerin Vivien Czenna zum Alltag gehören. Ein 92-jähriger Patient war verwirrt, hatte in der Nacht randaliert. Dass demente oder psychisch kranke Patienten manchmal gewalttätig werden oder beleidigen, ist Teil der Krankheit. Immer häufiger jedoch erlebt sie Gewalt von geistig gesunden Patienten und Angehörigen.

"Meine Kollegin und ich hatten Nachtdienst und auf einmal standen 30 große Männer vor uns, die uns angeschrien haben, dass die Mutter wegen uns tot ist. Wir hatten Angst, haben uns eingeschlossen und die Polizei gerufen", erinnert sich Vivien Czenna.

Die 30-Jährige leitet die Station für Privatpatienten, arbeitet seit elf Jahren in ihrem Beruf. Als Frau habe sie auch mit Sexismus zu kämpfen, erzählt sie. "Man wird oft ‚Süße‘ oder ‚Puppe‘ genannt. Ich stelle mich auch anders hin, nicht direkt neben dem Bett, weil man sonst an der Hüfte oder Gesäßbereich angefasst wird."

Dem NDR-Magazin Panorama 3 erzählen viele Pflegerinnen und Pflegern von ihren Erfahrungen. Sie werden bespuckt oder geschlagen und am häufigsten verbal attackiert. Janik Kolthof arbeitet in Hannover in der Notaufnahme. Ein Patient schlug ihn mit der Faust ins Gesicht. Fabian Glantz ist Krankenpfleger in Hamburg, er wurde sogar mal mit einer Schere bedroht. Mareike Bödeker ist Krankenpflegerin, auch in einer Notaufnahme in Hannover. Für sie gehören die Anrufe bei der Polizei zum Alltag. "Ich bin der Box-Sack, der alles abkriegt", fasst Stephanie Holz zusammen. Sie arbeitet in einem Krankenhaus in Schwerin.

73 Prozent berichten von zunehmender Gewalt

Eine aktuelle Umfrage im Auftrag der Deutschen Krankenhausgesellschaft bestätigt diese Erfahrungsberichte. An der repräsentativen Umfrage beteiligten sich bundesweit 250 Krankenhäuser. 73 Prozent der befragten Krankenhäuser sagen: Die verbale- und körperliche Gewalt gegen Krankenhauspersonal habe in den letzten fünf Jahren zugenommen. Eine Hauptursache dafür sei zum einen der Zustand der Patienten, weil sie alkoholisiert sind oder unter Schmerzen leiden. Aber auch ein zunehmende Respektverlust gegenüber dem Personal wird als Ursache genannt.

Uta Gaidys ist Professorin für Pflegewissenschaft an der HAW in Hamburg. Sie forscht seit Jahrzehnten auch zum Thema Gewalt. Die komplizierten Abläufe in Krankenhäusern überforderten oft Patienten und das sei auch eine Ursache für die Gewalt, sagt sie. Gerade in den Notaufnahmen sei das anschaulich.

Der 30-jährige Lukas Höhn arbeitet in der Notaufnahme der Friederikenstifts in Hannover. An arbeitsreichen Tagen sei das Patientenaufkommen kaum zu bewältigen. Da werden viele aggressiv, erzählt er. "Anfangs als ich hier angefangen habe, war ich sehr erschrocken darüber, dass andere Menschen, die in Not sind, so ausfallend werden können. Dabei will ich ihnen eigentlich helfen. Irgendwann stumpft man aber ab."

Wartezeiten von bis zu 10 Stunden in der Notaufnahme

Das Hauptproblem: Die Wartezeiten. Zwischen sechs und zehn Stunden müssen Patienten teilweise dort warten. "Wir führen viele Tests durch und wir ziehen auch mal Patienten vor, die dringlicher behandelt werden müssen. Man ist hier nicht in zehn Minuten durch", sagt Lukas Höhn. Oft eskaliert die Situation. "Verbale Attacken erlebe ich täglich, am schlimmsten ist es aber für mich bespuckt zu werden. Das ist schon sehr erniedrigend." Der Personalmangel verstärkt die Arbeitsbelastung in vielen Notaufnahmen - und fördert Unzufriedenheit bei den Patienten. Ein Teufelskreis.

"Viele Pflegekräfte, die diese Gewalterfahrungen routinemäßig machen, überlegen sich, ob das ein Beruf ist, in den sie bleiben möchten", sagt Expertin Uta Gaidys. Die Umfrage der Deutschen Krankenhausgesellschaft kommt zu ähnlichen Ergebnissen. Die verbalen und körperlichen Attacken haben Folgen für das Krankenhauspersonal: 87 Prozent geben eine merkliche psychische Belastung zu spüren an. 24 Prozent der Krankenhäuser melden sogar, dass Mitarbeitende deswegen gekündigt hätten.

Deeskalationstrainings zur Vorbeugung

Viele Krankenhäuser haben das Problem erkannt und beugen vor. 63 Prozent der Krankenhäuser setzen auf Deeskalationstrainings als Maßnahme. So auch Vivien Czennas Arbeitgeber. Sie besucht zwei Tage lang ein Krankenhausinternes Training. Georg Severin leitet das Seminar und muss bei vielen Teilnehmenden ganz vorn anfangen. "Wir müssen erstmal die Leute für das Thema sensibilisieren und erklären, was ist denn überhaupt eine Eskalation. Vieles wird einfach so hingenommen und gar nicht mehr wahrgenommen. Und wenn ich das nicht wahrnehme, da macht es mich irgendwann kaputt", sagt Severin.

Vivien Czenna ist die erste aus ihrer Abteilung, die teilnimmt. Sie wünscht sich, dass noch mehr Kolleginnen und Kollegen solche Trainings besuchen. Das Gelernte konnte sie bereits in ihrem Arbeitsalltag einsetzen. "Wir hatten zwei Situationen, wo ich einfach überhaupt nicht mehr so unruhig war. Ich habe diese Situationen gar nicht mehr so schlimm wahrgenommen", sagt sie. Dennoch: In norddeutschen Krankenhäusern treffen ungeduldige Patienten weiterhin auf lange Wartezeiten und zu wenige Pflegekräfte. Diese Ursachen für die Gewalt bleiben.

