Auf der Suche: Wenn Demenzkranke weglaufen

Hunderte demente Senior*innen verschwinden jedes Jahr aus Pflegeheimen und ihren Wohnungen. Viele werden lebend gefunden, aber längst nicht alle. Manche Heimbetreiber würden gern GPS-Tracker einsetzen – doch die Rechtslage ist schwierig.

von Philipp Hennig, Dörte Petsch und Hannes Stepputat

Offizielle Zahlen, wie viele demente Senioren jedes Jahr vermisst werden, gibt es nicht - doch man kann sich der Problematik annähern. Etwa bei einer Suchhunde-Staffel des THW in Niedersachsen. Bis zu drei Mal in der Woche werden die Freiwilligen alarmiert, um im Raum Hannover mit ihren für Suchaktionen ausgebildeten Hunden zu helfen, sagt die Leiterin der Hundestaffel, Sabine Klaar. Sie suchen dann überwiegend nach dementen Senioren - "auch manchmal welche, die schon mehrfach vermisst wurden und die wir schon öfter gesucht haben. Man kann sie ja nicht festhalten, wenn sie Spazierengehen wollen", sagt Klaar.

Rund 1,7 Millionen Menschen in Deutschland haben dem Kompetenzzentrum Demenz aus Schleswig-Holstein zufolge eine demenzielle Erkrankung. Demenz bezeichnet keine eigenständige Krankheit, sondern eine ganze Bandbreite an Erkrankungen und Symptomen, bei denen die Gehirnleistung immer weiter abnimmt, weil Nervenzellen und Verbindungen zwischen den Zellen absterben. Auch Alzheimer gehört zu dieser Gruppe. Oft verschlechtert sich im Verlauf der Erkrankung die Orientierungsfähigkeit und das Sprach- und Urteilsvermögen der Betroffenen. Wie genau sich die Symptome äußern, ist aber hochindividuell.

Lebensgefahr für orientierungslose Patienten

Manche Betroffene entwickeln mit der Zeit einen Bewegungsdrang, der in eine sogenannte Hinlauf-Tendenz münden kann. Sie neigen dann dazu aus ihrer Wohnung oder ihrem Heim wegzulaufen. Spätestens hier beginnen für Angehörige und Pflegeheime Probleme, denn die orientierungslosen Patienten können schnell in Lebensgefahr geraten. Mittlerweile spricht man nicht mehr von einer Weglauf-, sondern einer Hinlauftendenz, weil die Betroffenen aus ihrer subjektiven Sicht nicht vor etwas weg-, sondern zu einem Ziel hinlaufen - etwa ihrem Zuhause. Allerdings handelt es sich dabei oft nicht um das "echte" Zuhause, sondern etwa das Elternhaus, in dem der Betroffene aufgewachsen ist.

Im Mai 2023 verschwand die damals 84-jährige Helga Freudenberg aus ihrem Heim in einem Dorf nördlich von Hamburg. Vier Tage suchten Polizeihundestaffel, Hubschrauber und Freiwillige nach ihr. Schließlich fanden Feuerwehrleute sie eher zufällig an einer unübersichtlichen Stelle in einem Graben – lebend und fast 15 Kilometer von ihrem Heim entfernt. „Ich habe manchmal noch das Bild, wie sie aus dem Graben getragen wurde, total verdreckt“, sagt ihr Sohn Thomas heute, der damals selbst mitgesucht hat.

Pflegeheimbetreiber müssen sich etwas einfallen lassen, um mit Hinlauftendenzen ihrer Bewohner umzugehen, denn einfach einsperren kann man die Menschen nicht. „Wenn wir über kognitiv veränderte Menschen sprechen, haben wir die Selbstbestimmtheit auf der einen Seite und den Schutz auf der anderen Seite“, sagt Ulrike Kempchen, juristische Leiterin beim BIVA-Pflegeschutzbund, der sich als Interessenvertretung von Pflegebedürftigen versteht. „Eine einfache, pauschale Lösung gibt es leider nicht.“

Pflegeschutzbund empfiehlt Abstimmung mit Betreuungsgericht

In der Praxis bedeutet das, dass auch schwer demente Patienten ohne einen Beschluss des Betreuungsgerichts nicht in ihrer Freiheit eingeschränkt werden dürfen, etwa in dem die Zimmertür verschlossen wird. Pflegekräfte, aber auch Angehörige, können sich so strafbar machen.

Aus Sicht mancher Heimbetreiber könnten GPS-Tracker helfen, die Freiheit der Bewohner so weit wie möglich zu bewahren und sie gleichzeitig zu schützen, weil sie im Ernstfall schneller gefunden werden könnten. Doch auch die kleinen Ortungsgeräte greifen in die Rechte eines Patienten ein, nämlich in sein Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Gegen eine pauschale Erlaubnis für Tracker sprächen deshalb „erhebliche verfassungsrechtliche und datenschutzrechtliche Bedenken“, erklärt etwa eine Sprecherin des Sozialministeriums Schleswig-Holstein. Auch der BIVA-Pflegeschutzbund empfiehlt, sich in jedem Einzelfall mit dem Betreuungsgericht abzusprechen.

Einsatz von GPS-Trackern könnte mehr Freiheit ermöglichen

Die Leiterin des Pflegeheims Schloss Schliestedt bei Braunschweig, Sabine Resch-Hoppstock, würde Tracker gerne für einige ihrer weniger stark erkrankten Bewohner einsetzen, um ihnen so viel Freiheit wie möglich, aber auch Sicherheit zu geben. Sie wünscht sich eine Änderung der gesetzlichen Vorgaben.

In ihrer Einrichtung hat man sich voll auf demente Seniorinnen und Senioren eingestellt. Etwa 70 Prozent aller Bewohner haben eine Demenz, können aber je nach Schwere noch selbstständig leben. Für schwere Fälle gibt es einen geschlossenen Bereich. Er ist vom Rest der Anlage über eine Tür mit Zahlencode getrennt, der offen aushängt – wer noch in der Lage ist, sich diesen Code zu merken und ihn einzugeben, kann jederzeit hinaus. Schwer Demente schaffen dies aber nicht mehr, sagt Resch-Hoppstock.

Zudem ist die geronto-psychiatrische Fachabteilung so gebaut, dass die Bewohner ihrem Bewegungsdrang freien Lauf lassen können und dabei nur im Kreis oder einer Acht gehen. Hinzu kommen spezielle Sportangebote, um die Bewohner zu beschäftigen.

