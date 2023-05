Finanzgeschäfte mit Arztpraxen: Gefahr für Patientenversorgung? Sendung: Panorama 3 | 16.05.2023 | 21:15 Uhr 8 Min

Private Investoren haben Hunderte Arztpraxen in Deutschland gekauft und in größeren Konzernen gebündelt. Sollten diese pleite gehen, könne die Versorgung von Patienten in Gefahr geraten, warnen Finanzexperten.