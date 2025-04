Panorama vom 27. Januar 2005

Der Pegel auf der Richterskala schlug am 2. Weihnachtstag bis 8,9 aus. Eine nie da gewesene Naturkatastrophe war nicht mehr aufzuhalten. Kaum ein Unglück in der letzten Zeit war so verheerend, aber auch so eindeutig zu erklären wie die Flutwelle in Asien. Der Auslöser war ein Seebeben. Ganz anders sehen das rechtsradikale Verschwörungsideologen, für sie ist keine Theorie zu absurdDer Pegel auf der Richterskala schlug am 2. Weihnachtstag bis 8,9 aus. Eine nie da gewesene Naturkatastrophe war nicht mehr aufzuhalten. Kaum ein Unglück in der letzten Zeit war so verheerend, aber auch so eindeutig zu erklären wie die Flutwelle in Asien. Der Auslöser war ein Seebeben. Ganz anders sehen das rechtsradikale Verschwörungsideologen, für sie ist keine Theorie zu absurd. mehr