Schamlos und unverschämt - Ärzte lästern über Kassenpatienten

Einem Arzt vertraut man und legt sein Wohl in seine Hände. Schließlich erzählt ein Patient ihm persönlichste Dinge. Warum auch nicht, es gibt ja das ärztliche Ethos. Auf der Internetseite von www.facharzt.de, einer Seite für Ärzte, ist zu erfahren, was manche Mediziner wirklich über ihre Patienten denken. Dort bezeichnete ein Arzt einen gesetzlich Versicherten als "Kassenzecke". Ein anderer ärgerte sich, weil er vergessen hatte, eine Patientin auf die Privatrechnung hinzuweisen, und die Kosten selbst tragen musste. Deshalb möge sie "ihre Genitalien zukünftig in anderen Stühlen präsentieren, da ich auf schmarotzendes Gesockse nicht angewiesen bin". Weiter verglichen einige Ärzte das Gesundheitssystem mit der Inquisition im Mittelalter, der Judenverfolgung im Dritten Reich und der Stasimachenschaften in der DDR.

Auf diese Äußerungen angesprochen gab die Redaktion von facharzt.de zu, dass einige Aussagen über das Ziel hinausgeschossen sind, hielt sie allerdings nur für bedauerliche Einzelfälle und "missglückte Ironie". Von den in der Sendung Panorama vom 27.01.2005 veröffentlichten Forumsbeiträgen haben sich die Verfasser Dr. K. und Dr. M. zwischenzeitlich distanziert. Die Redaktion von facharzt.de hat die Beiträge daraufhin von ihrer Website genommen.

