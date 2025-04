Panorama vom 12. Mai 2005

Nach dem NPD-Erfolg bei der Sachsenwahl 2004 überschlugen sich Medien und Politik in düsteren Prophezeiungen. Jetzt würden die Braunen ein Parlament nach dem anderen erobern, am Ende gar den Bundestag stürmen. Stattdessen landeten sie bei der Wahl in Schleswig-Holstein unter "ferner liefen", und bei der anstehenden NRW-Wahl ist die NPD völlig chancenlos. mehr