Sendedatum: 12.05.2005 21:45 Uhr Hans im Loch - Bundesfinanzminister Eichel rutscht ins Milliarden-Minus von Bericht: Nicole Husmann

Ach, der arme Hans. Verzweifelt sucht er nach immer neuen Wegen, um mehr Geld in die Staatskasse zu bekommen. Der Mann, der 1999 als "Sparminator" angetreten war, verheddert sich jetzt vollend in den roten Zahlen. Und dann darf er anscheinend noch nicht mal die Worte "Mehrwertsteuer" und "Erhöhung" gemeinsam als Forderung in den Mund nehmen, denn da gilt wohl bis nach der Bundestagswahl im Oktober 2006 der Maulkorb. Aber danach darf Hans Eichel das ganz bestimmt laut und deutlich sagen. Nur: Wer hört ihm dann noch zu?

VIDEO: Bundesfinanzminister Eichel rutscht ins Milliarden-Minus (2 Min)

Panorama präsentiert das Märchen von einem Mann, der auszog, um Deutschland aus der Schuldenfalle zu befreien - und der sich am Ende selbst immer schlimmer darin verstrickte. Kein Happyend für, ach, den armen Hans.

