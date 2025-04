Einen "Kreuzzug" kündigte US-Präsident Bush kurz nach dem 11. September an. Damit kam er gut an bei seinen streng christlichen Wählern. So begannen auch sie eine Art "Kreuzzug": Evangelikale Kirchenvereinigungen wie die 'Southern Baptist Convention' überfluteten Afghanistan und den Irak nicht nur mit Bibeln, Spenden und Hilfsgütern. mehr