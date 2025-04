Bomben auf Bagdad, Gefechte in Basra, Vormarsch in der Wüste: In allen Medien gibt es nur mehr ein Thema: den Krieg im Irak. Für viele andere Themen ist in der Berichterstattung schlicht und einfach kein Platz mehr - obwohl sie ohne die Irak-Krise sogar auf den Titelseiten der Zeitungen landen würden. mehr