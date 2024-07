Freikirchenbund empfiehlt Schwulenheilung

Die Behauptung, der Bund Freier evangelischer Gemeinden (FeG) empfehle sogenannte Konversionstherapien, sei falsch, erklärte ein Sprecher in einem Schreiben im Juni 2019. Offenbar um diese Aussage zu stützen, hatte der Freikirchenbund nach dem Bericht auf Panorama.de vom Februar 2019 eine entscheidende Aussage in seinem Text "Mit Spannungen umgehen: Zur Homosexualität in freien evangelischen Gemeinden" verändert.



In der Ursprungsversion hieß es noch: "Homosexuell geprägte Menschen, die den Versuch einer Veränderung ihrer sexuellen Orientierung anstreben, sollten sich einem professionell begleiteten therapeutischen Prozess stellen." Im Juni steht dort: "Homosexuell empfindende Menschen, die ihre sexuelle Identität jedoch als unsicher oder konflikthaft erleben, können sich einem professionell begleiteten Klärungsprozess stellen.