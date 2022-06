Sendedatum: 20.05.2019 19:30 Uhr René Steuder

Meine Stimme

Was für eine Lebensweisheit könnte bei Dir über dem Küchentisch hängen?

Lerne vom Gestern, lebe heute, vertraue auf morgen. Das wichtigste ist, nicht aufhören, zu fragen. (Albert Einstein)

Bei welchem Satz könntest Du an die Decke gehen?

Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte...

Worüber kannst Du Dich kaputtlachen?

Jochen Malmsheimer, ein Virtuose der deutschen Sprache.

Als Kind wärst Du gerne gewesen wie ... ?

Kein Witz: Supermann. Ich hatte sogar ein selbstgebasteltes Kostüm

Auf welche eigene Leistung bist Du besonders stolz?

Auf meine Tochter.:-)

Was ist für Dich eine Sünde wert?

Sehr guter Whiskey.

Welcher Ort in Mecklenburg-Vorpommern ist der schönste für Dich?

Mein Zuhause in Schwerin.

Welche drei Songs haben Dich bis jetzt durch Dein Leben begleitet?

J.J.Cale, Cajun Moon. Kenny Burrell, Soul Lament. Albert King, Breaking up Somebody´s Home

Mit wem würdest Du gern einen Tag tauschen?

Wenn er noch leben würde: J.J. Cale

Wer sollte Dich spielen, wenn Dein Leben verfilmt werden würde?

Wotan Wilke Möhring

Ich über mich:

Ich wollte schon immer zum Radio. Anfang der 90er Jahre saß ich während meines Studiums in Marburg mit einem geliehenen Mischpult und zwei Plattenspielern (die Älteren werden sich erinnern), nahm eine Sendung auf Kassette(!) auf und schickte sie zum hessischen Rundfunk. Der Rest ist Geschichte. Nach vielen Stationen bei Radio- und Fernsehsendern in ganz Deutschland und vor allem auch in ganz unterschiedlichen Bereichen, kam ich Mitte 2002 nach MV. Ich habe mich sofort verliebt und entschieden: Hier will ich bleiben. Und so lebe ich seitdem in Schwerin.

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 20.05.2019 | 19:30 Uhr