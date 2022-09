Jan kommt kochen - Jetzt für die Weihnachtsfolgen bewerben Stand: 30.09.2022 09:00 Uhr Die Weihnachtszeit steht bald wieder vor der Tür und damit auch die Frage, welches Gericht zu den Feiertagen serviert werden kann. Vor diesem Problem steht auch unser Kochanfänger Jan-Philipp Baumgart. Er ist auf der Suche nach neuen und besonderen Rezepten für die Zeit von Adventskranz und Tannenbaum.

Wir suchen Ihr liebstes Weihnachtsgericht

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es viele verschiedene Gerichte, die in der Weihnachtszeit für die Familie zubereitet werden. Ente, Karpfen, ein saftiger Braten oder ein süßer Bratapfel als Dessert. Vielleicht haben Sie sogar eine besondere Abwandlung eines typischen Gerichts für die Advents- und Festtage oder ein Familienrezept, das garantiert noch keiner kennt. Dann melden Sie sich an und weihen Sie Jan-Philipp Baumgart in Ihr Geheimnis ein. Beispielsweise ein besonders raffinierter Kartoffelsalat mit Mandarinen, Hähnchen-Rouladen, eine unerwartete Beilage für die traditionelle Weihnachtsgans oder Lachs mit Panade aus Walnüssen und Parmesan. Dieses Jahr darf es für die Weihnachtszeit auch mal etwas Ausgefallenes sein.

Jan-Philipp Baumgart kommt zu Ihnen nach Hause

Ihr Rezept möchte unser Kochanfänger zusammen mit Ihnen zubereiten und von Ihnen lernen. Dafür kommt Jan-Philipp Baumgart zu Ihnen in die Küche. Aber lassen Sie sich davon bitte nicht abschrecken: Ihre Küche muss nicht aussehen wie ein Kochstudio im Fernsehen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Sollten Sie ein Bild von dem Rezept haben oder einen Auszug aus einem Familienkochbuch, dann können Sie uns auch gerne ein Bild mitschicken. Die Redaktion wird sich schnellstmöglich nach Sichtung aller Einreichungen bei Ihnen melden.

Ihre Daten Vorname & Nachname : * Wohnort: * Telefonnummer: * E-Mail-Adresse: Geburtsdatum: * Ihr Gericht Welches Gericht wollen Sie mit Jan zusammen kochen?: * Warum ist das Gericht so besonders?: * Hier können Sie ein Foto von Ihrem Rezept einfügen:

