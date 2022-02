Stand: 23.02.2022 09:06 Uhr Masken für den Karneval in der norddeutschen Tiefebene

Erinnern Sie sich? Es war Brakelmann, der den Karneval in Büttenwarder etabliert hat. Ein rauschendes Fest, viel Musik mit Schunkeln, Büttenreden und reichlich Lütt un Lütt. Denn schließlich hat er damals einen Ideen-Wettbewerb gewonnen und konnte Bürgermeister Schönbiehl mit seinem ausgetüftelten Konzept für eine Karnevalsveranstaltung überzeugen.

Karneval-Büttenrede mit Pfiff

Schon fast legendär ist Brakelmanns berühmte Büttenrede. Geschliffener Reim, pointierte Gestik und für jeden Humor etwas dabei - Brakelmann als Möhre:

VIDEO: Büttenwarder inne Bütt (2 Min)

Brakelmanns lustiger Reim

In Büttenwarder, das ist toll, setzt man voll auf Alkoholl.

"Lachen!"

In Büttenwarder, das ist richtig, sind Bier und Köm ganz furchtbar wichtig.

In Büttenwarder, das ist bekannt, trinkt man sich um den Verstand.

"Lachen!"

Karnevalsmasken als Download

Mit diesen Verkleidungen sind Sie unschlagbar. Maske ausdrucken, auf Pappe kleben, an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden, Gucklöcher rein, Gummiband ran und aufsetzen.

