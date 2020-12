Sendedatum: 31.12.2020 18:15 Uhr Kullerpfirsich-Bowle

Diese Geschmacksexplosion aus Blubber und Frucht darf auf keiner Feier - Sommer wie Winter, Karneval wie Silvester - fehlen. Obendrein auch noch eine sinnliche Erfahrung.

Zutaten für den spritzigen Gaumenkitzler

zwei Flaschen Sekt

200 ml Pfirsich-Likör

vier reife, frische Pfirsiche

Eiswürfel

Die Getränke mit dem Eis in einer Bowlenschale zusammenschütten. Die Pfirsiche im Ganzen gleichmäßig mit einer Gabel entlang ihrer "Aquator-Linie" anstechen; die Einstiche dabei leicht angeschrägt führen. Die Pfirsiche nun vorsichtig in die Bowle legen; durch die aufsteigenden Bläschen des Sekts werden die Früchte nun in eine lustige Rotation versetzt - daher der Name "Kullerpfirsich"!

Dieses Thema im Programm: Neues aus Büttenwarder | 31.12.2020 | 18:15 Uhr