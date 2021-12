Sendedatum: 31.12.2021 18:45 Uhr Fischpizza à la Adsche

Zutaten

eine Dose Ölsardinen

eine Dose Thunfisch

eine Dose Makrelen

eine Dose Fisch in Tomatensauce

8 Scheiben Toast

Pfeffer

Salz

Senf, Ketchup, Mayonnaise und/oder Remouladensauce

Zubereitung

Den Inhalt aller Dosen fein zerkleinern. Am besten eignet sich dafür ein Fleischwolf ansonsten können Sie es mit dem Messer fein hacken. Anschließend mit Pfeffer und Salz abschmecken. Die Toast-Scheiben auf ein Backblech dicht an dicht legen (eckige Variante). Für Adsches runde Form legen Sie einen Teller in der Größe, wie später die Pizza ausfallen soll, auf die Toast-Scheiben und schneiden das Brot zurecht.

Verteilen Sie die Fisch-Paste auf den Brotscheiben. Schieben Sie das Backblech bei 180 - 200 Grad für zehn Minuten auf der mittleren Schiene in den Backofen. In der Zwischenzeit den Senf, das Ketchup, die Mayonnaise und die Remoulade in kleine Schüsselchen füllen und zur fertigen Fischpizza servieren.

Tipp

Dazu reichen Sie Lütt un Lütt. Die Gäste werden es Ihnen danken. Guten Appetit!

Dieses Thema im Programm: Neues aus Büttenwarder | 31.12.2021 | 18:45 Uhr