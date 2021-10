NDR Talk Show Spezial - 75 Jahre Niedersachsen

Am 1. November 2021 wird Niedersachsen offiziell 75 Jahre alt. Aus diesem Anlass feiert die Spezialausgabe der NDR Talk Show heute ab 22 Uhr den Geburtstag des größten Bundeslandes im Norden, moderiert von Barbara Schöneberger und Bettina Tietjen.

Geschichte 75 Jahre Niedersachsen in Schlaglichtern Wie sahen die Anfänge des Bundeslandes 1946 aus? Und welche Ereignisse haben es seitdem geprägt? Ein Dossier. mehr

Zum ersten Mal werden drei ehemalige Ministerpräsidenten sowie der amtierende Ministerpräsident gemeinsam in einer TV-Sendung auftreten. Zu Gast sind: Christian Wulff, der von 2003 bis 2010 als Ministerpräsident amtierte, bis er zum Bundespräsidenten ernannt wurde. Gerhard Glogowski hatte ab Oktober 1998 für ein gutes Jahr den Posten inne - die bisher kürzeste Amtszeit eines niedersächsischen Ministerpräsidenten. David McAllister übernahm das Amt des Ministerpräsidenten bis 2013. Seitdem lenkt Stephan Weil die Geschicke des Landes Niedersachsen. Die ehemaligen Ministerpräsidenten Sigmar Gabriel und Gerhard Schröder werden sich per Einspieler zu Wort melden.

Wie bunt und vielseitig das Land und seine Menschen sind, zeigen außerdem die weiteren Gäste: Entertainerin und Travestiekünstlerin Olivia Jones, Moderatorin und Podcasterin Ninia LaGrande, Schauspielerin Denise M’Baye, TV-Koch Rainer Sass und Sänger und Songwriter Joris u.a.

Stephan Weil, niedersächsischer Ministerpräsident seit 2013

Er ist der amtierende niedersächsische Ministerpräsident. Der in Hamburg geborene 62-Jährige war zuvor sieben Jahre lang Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Hannover. Seit 2013 lenkt der Jurist nun die Geschicke des Landes. Zunächst in einer rot-grünen Koalition, seit 2017 in einer Großen Koalition zwischen SPD und CDU. Außerhalb der Politik ist Weil leidenschaftlicher Fußballfan, unterstützt "seinen" Verein Hannover 96 und gehört dem Kuratorium der Robert-Enke-Stiftung an. In seiner Freizeit liebt er es zu wandern, was er in diesem Sommer wieder unter Beweis gestellt hat: Anlässlich des Geburtstages seines Bundeslandes hat er 75 Kilometer in fünf Etappen zu Fuß zurückgelegt. Über die Schönheit und Vielfalt des Landes spricht Stephan Weil in der "NDR Talk Show Spezial - 75 Jahre Niedersachsen".

David McAllister, niedersächsischer Ministerpräsident a. D. und Europa-Parlamentarier

Er war der elfte Ministerpräsident Niedersachsens, der dritte mit CDU-Parteibuch, mit knapp 40 Jahren der bisher Jüngste in diesem Amt und der erste deutsche Ministerpräsident überhaupt mit doppelter Staatsbürgerschaft. David James McAllister hat sowohl den britischen als auch den deutschen Pass und brachte einen Hauch britisches Flair ins Land. Seit 2014 sitzt er für die EVP im Europäischen Parlament, bleibt Niedersachsen, seiner "Heimat im Herzen", aber erhalten. Bis heute lebt der Vater von zwei Töchtern nämlich mit seiner Frau in Bad Bederkesa im Landkreis Cuxhaven. Hier war er einst Bürgermeister und Schützenkönig. Wie "schussfest" er ist, erzählt er in der "NDR Talk Show Spezial - 75 Jahre Niedersachsen".

Christian Wulff, Bundespräsident a. D. und Rechtsanwalt in Hamburg

Eine Karriere made in Niedersachsen: Christian Wulff wurde in Osnabrück geboren, trat bereits als Schüler in die CDU ein und regierte sein Bundesland sieben Jahre lang als Ministerpräsident. Mit dem Thema Integration setzte er immer wieder Akzente: Aygül Özkan wurde in seiner Amtszeit die erste Landesministerin mit Migrationshintergrund und muslimischem Glauben. Der Satz "Der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland" prägte Wulffs spätere Amtszeit als Bundespräsident. Heute lebt der zweifache Vater in Großburgwedel bei Hannover. In der "NDR Talk Show Spezial" spricht Christian Wulff über seine immerwährende Verbundenheit mit Niedersachsen.

Gerhard Glogowski, niedersächsischer Ministerpräsident a. D.

Gerhard Glogowski ist in der Geschichte Niedersachsens der Ministerpräsident mit der kürzesten Amtszeit. Der langjährige Innenminister folgte im Oktober 1998 auf Gerhard Schröder, der wegen seiner bevorstehenden Wahl zum Bundeskanzler zurückgetreten war. Glogowski blieb in seinem Amt bis zum Dezember 1999. Der in Hannover geborene und in Bonn aufgewachsene SPD-Politiker war und ist ein Mann aus dem Volke und hat durch sein Engagement den Karneval nach Niedersachsen gebracht. Als Braunschweiger Oberbürgermeister begründete er die Tradition des längsten und größten Karnevalsumzugs außerhalb der Karnevalshochburgen. Sein Lieblingskostüm verrät er Bettina Tietjen und Barbara Schöneberger in der "NDR Talk Show Spezial".

Olivia Jones, Entertainerin

Sie ist eine norddeutsche Ikone und in Niedersachsen geboren und aufgewachsen: die Entertainerin und Travestiekünstlerin Olivia Jones. Schon als Jugendlicher sorgte der kleine Oliver in der niedersächsischen Kleinstadt Springe bei Hannover für Aufsehen, wenn er in Frauenkleidern in die Schule ging. Seine Karriere als Olivia Jones begann dann 1997 mit dem Gewinn des Titels "Miss Drag Queen of the World" in Miami. Seither ist die "knallbunte Wundertüte auf zwei sehr langen Beinen", die sich selbst "Multifunktions-Transe" nennt, auf vielen Bühnen aktiv, als erfolgreiche Unternehmerin, politische Engagierte und Botschafterin für Toleranz.

Denise M‘Baye und Ninia LaGrande, Schauspielerin und Moderatorin

Zwei vielseitige Frauen aus Niedersachsen: Denise M'Baye ist im Wendland aufgewachsen und hat elf Jahre lang in der ARD-Erfolgsserie "Um Himmels Willen" mitgespielt. Ninia Binias moderiert vor der Kamera und auf Bühnen verschiedenste Formate, Diskussionen und Veranstaltungen mit den Schwerpunkten Inklusion, Feminismus, Politik und Mode.

Beide leben mit ihren Familien in Hannover, sind seit Jahren befreundet und besprechen in ihrem gemeinsamen Podcast "Die kleine schwarze Chaospraxis" Themen, die sie beschäftigen. Für die "NDR Talk Show Spezial - 75 Jahre Niedersachsen" hat Ninia "LaGrande" Binias, die regelmäßig auf Poetry Slams auftritt, exklusiv einen Text über ihre niedersächsische Heimat geschrieben.



Rainer Sass, TV-Koch

Er ist nicht nur Träger des niedersächsischen Verdienstordens am Band, sondern auch ausgewiesener Kenner der niedersächsischen kulinarischen Spezialitäten: Der NDR-Fernsehkoch Rainer Sass. Neben seinen regelmäßigen Auftritten bei DAS! düst der Publikumsliebling aus Stade mit seiner mobilen Küche durch Niedersachsen und kocht mit Gästen auf Marktplätzen, Dünen, im Kuhstall, auf dem Kohlfeld, im Kräutergarten oder am Fischkutter. Rainer Sass lebt mit seiner Frau Antje und der kleinen Jack-Russell-Hündin Linda in einem kleinen niedersächsischen Dorf bei Fredenbeck. Was Niedersachsen kulinarisch alles Spannendes zu bieten hat und wie man die niedersächsische Spezialität Grünkohl auch moderner zubereiten kann, das erklärt der 67-jährige in der Sendung.

Joris, Musiker und Sänger

Auch der Sänger, Gitarrist und Pianist Joris ist "born in Niedersachsen". Er kam am 1. Dezember 1989 in Stuhr bei Bremen zur Welt, verbrachte seine Kindheit in Ostwestfalen und besuchte dann die Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim. 2015 war sein Jahr: Mit dem Debütalbum "Hoffnungslos Hoffnungsvoll" gelangte er auf Anhieb auf Platz drei der deutschen Charts, seine Single "Herz über Kopf" erhielt mehrfach Platin. "Komm zurück" heißt seine neueste Single, zumindest gedanklich tut er das, wenn er in der "NDR Talk Show Spezial - 75 Jahre Niedersachsen" erzählt, wie das Bundesland klingt, in dem er geboren wurde.