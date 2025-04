Publikumsplätze für Vereine in der NDR Talk Show Stand: 22.04.2025 00:00 Uhr Die NDR Aktion "VEREINt im Norden" rückt Ihren Verein ins Rampenlicht - zum Beispiel bei der NDR Talk Show. Und einen Blick hinter die Kulissen gibt es obendrauf.

Sie sind in einem Verein und möchten mit Ihren Vereinsmitgliedern einen schönen Abend bei uns in der NDR Talk Show verbringen? Dann bewerben Sie sich jetzt für jeweils acht Publikumsplätze am 13. oder 27. Juni 2025. Wir geben Ihnen eine kleine Backstage-Führung und stellen Ihren Verein in der NDR Talk Show kurz vor.

Was Sie dafür tun müssen? Einfach das folgende Formular ausfüllen und abschicken. Am besten schreiben Sie ein paar Sätze über Ihre Gruppe dazu und laden ein Foto von sich hoch, gerne auch in Tracht, Trikot & Co.

Einsendeschluss für die Aktion ist der 9. Mai 2025. Weitere Informationen finden Sie unter "VEREINt im Norden" und bei den Fragen und Antworten zur Aktion.

