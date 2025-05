Stand: 07.05.2025 15:00 Uhr Gewinnen Sie das Buch "Freiheit beginnt jetzt!"

Am 9. Mai ist die Moderatorin Ulrike von der Groeben zu Gast in der NDR Talk Show.

Mehr als 30 Jahre begeistert Ulrike von der Groeben die Zuschauer*innen der RTL-Nachrichten für den Sport. Stets an ihrer Seite: Anchorman Peter Kloeppel. Sie ist die Laute, Lustige, Impulsive, er der ruhige Seriöse. "Sie bringt alles mit, was ich nicht so gut kann", fasst Kloeppel ihr kongeniales Zusammenspiel zusammen. Ihr Handwerk lernt Ulrike von der Groeben nach dem Germanistik- und Geschichtsstudium beim RTL-Hörfunk in Luxemburg. Nach dem "Sport Shop" und dem Frühmagazin "Guten Morgen Deutschland" wird sie Redakteurin und Moderatorin von "RTL aktuell". Dass die gebürtige Mönchengladbacherin sich im Sport nicht nur theoretisch auskennt, sondern auch praktisch was drauf hat, zeigt die Mutter von zwei schauspielenden Kindern mit ihrer Teilnahme bei "Let's Dance" 2020. Nach über 4500 Nachrichtensendungen beendet Ulrike von der Groeben im August 2024 ihre RTL-Laufbahn nach 40 Jahren und sieht entspannt ihrem neuen Lebensabschnitt entgegen. "Freiheit beginnt jetzt!" lautet deshalb auch der Titel ihres Buches. Wie sehr sie die Freiheit genießt und was sie damit alles anstellt, erzählt Ulrike von der Groeben in der NDR Talk Show.

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 09.05.2025 | 22:00 Uhr