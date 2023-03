Stand: 15.03.2023 11:30 Uhr Gewinnen Sie die Biografie von Charles Brauer

Am 17. März ist Charles Brauer zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen fünf Exemplare seiner Biographie "Die blaue Mütze und andere Geschichten aus meinem Leben", die er zusammen mit Thomas Blubacher verfasst hat.

Den meisten ist er als "Tatort"-Kommissar Peter Brockmöller an der Seite von Manfred Krug bekannt, den er zwischen 1986 und 2001 spielt: Charles Brauer. Als Bühnen- und Filmschauspieler hat er ein Dreivierteljahrhundert deutscher Schauspielgeschichte mitgeprägt. In über 130 Film- und Fernsehproduktionen hat er mitgespielt und hat mit nahezu allen Größen seines Metiers zusammengearbeitet. Nun hat der 87-Jährige Geschichten aus seinem Leben mit dem Titel "Die blaue Mütze" zu Papier gebracht. Das Rätsel, was es mit der blauen Mütze auf sich hat, lüftet er in der NDR Talk Show.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 21. März, 23.59 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 17.03.2023 | 22:00 Uhr