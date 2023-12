Stand: 05.12.2023 16:30 Uhr Gewinnen Sie das neue Buch von Guido Maria Kretschmer!

Am 8. Dezember ist der Modemacher und Moderator zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen zwei Exemplare seines neuen Buchs "19.521 Schritte. Vom Glück der unerwarteten Begegnung".

Ob in Mode-, Deko- oder Einrichtungsfragen, Guido Maria Kretschmer ist absolut stilsicher. In seinem Erfolgsformat "Shopping Queen", das er seit 2012 präsentiert, hat er eine ganz eigene Mode-Sprache entwickelt, die durchaus lyrische Qualitäten hat: "Wo rohe Kräfte sinnlos walten, da kann kein Knopf die Bluse halten!" oder "Diese Frau ist textil breit bespielbar". Sein Handwerk als Designer lernt er in Spanien und Frankreich, Udo Lindenberg gilt als einer seiner Entdecker. Privat ist der gebürtige Münsteraner seit 30 Jahren glücklich liiert und seit fünf Jahren mit seinem Frank verheiratet. Jetzt ist Guido an einem Tag 19.512 Schritte durch Berlin gegangen, hat sich auf alle Menschen, die ihm begegnen, eingelassen und hat sich mit ihnen unterhalten. Das war so erlebnisreich, dass ein Buch daraus entstanden ist. Wie oft Guido im Alltag angesprochen wird und wie er Menschen begegnet, erzählt Guido Maria Kretschmer in der NDR Talk Show.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 12. Dezember, 23.59 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 08.12.2023 | 22:00 Uhr