Gewinnen Sie Tijen Onarans Buch "Be Your Own F*cking Hero"!

Die Unternehmerin und Autorin Tijen Onaran ist am 29. September zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen drei Exemplare ihres Buchs "Be Your Own F*cking Hero. Trau dich - weil du es kannst".

Kaum jemand steht so sehr für weibliches "Empowerment" wie die erfolgreiche Unternehmerin Tijen Onaran. Mittlerweile gehört sie zu den prominentesten Stimmen der deutschen Wirtschaft. Als Kind türkischer Eltern baute sie sich aus dem Nichts alles selbst auf. Immer wieder wurde sie damit konfrontiert, sie sei zu laut, zu leise, zu sexy, zu langweilig. Bis ihr klar wurde: Ich bin genau richtig! Jetzt ist sie als Jurorin in der in der 14. Staffel der TV-Gründershow "Die Höhle der Löwen" zu sehen und hat ein Buch geschrieben, in dem sie ihre Leitsätze für alle, die sie gebrauchen können, zusammenfasst. "Be Your Own F*cking Hero" ist nur einer davon.

