Neue Betrugsmasche mit Kleinanzeigen im Netz Sendung: Mein Nachmittag | 14.08.2020 | 16:20 Uhr 9 Min | Verfügbar bis 14.08.2021

Eine neue Betrugsmasche macht sich in Internet-Kleinanzeigen breit: Cyberkriminelle nutzen einen Trick, um an das Geld der Käufer zu gelangen. Nur die Ware kommt nie an.