Mein Nachmittag in der Winterpause Sendedatum: 18.03.2020 16:20 Uhr Liebe Freundinnen und Freunde von Mein Nachmittag, wir verabschieden uns vom 13. Dezember 2020 bis zum 18. Januar 2021 in die Winterpause. Wir freuen uns, wenn Sie 2021 wieder dabei sind!

Wir danken Ihnen für die Treue im nun ausklingenden Jahr 2020! Für die verbleibende Zeit wünschen wir Ihnen ein erholsames und friedvolles Weihnachtsfest, einen guten Start ins neue Jahr und vor allem Gesundheit! Passen Sie auf sich, Ihre Liebsten und Mitmenschen auf - so bekommen wir hoffentlich alle gemeinsam die Pandemie eingedämmt.

Freuen Sie sich auf spannende Themen!

Wir freuen uns, wenn Sie 2021 wieder bei "Mein Nachmittag" einschalten. Sie können sich auch dann wieder auf spannende Themen aus Norddeutschland sowie wissenswerte Anregungen und Tipps für Ihren Alltag freuen - am 18.1. geht es los - ab dann in einer gemeinsamen Sendung mit den Nachrichten-Kolleg*innen von NDR Info in der Zeit von 16:00-17:10 Uhr. Neben Stephanie Müller-Spirra und Yared Dibaba ist dann nach ihrer Baby-Pause auch Ilka Petersen wieder an Bord.

Herzliche Grüße und alles Gute von Ihrer "Mein Nachmittag"-Redaktion!

