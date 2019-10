Ein Haus voller Ikonen in Bremen

Kulturjournal - 28.10.2019 22:45 Uhr Autor/in: Ralf Dörwang

Was und warum beten wir etwas an? Die Ausstellung "Ikonen" in Bremen zeigt Werke von Jeff Koons über Van Gogh bis Marina Abramovic. Eine Schau mit vielen Momenten zum Innehalten.