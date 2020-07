Stand: 17.07.2020 15:00 Uhr

Kulturjournal: Sommertipps Teil 2

Skandal-Fotograf "Helmut Newton" - Ausstellung und Dokumentarfilm

Video 04:37 100 Jahre Helmut Newton: Doku und Ausstellung Der Dokumentarfilm "The Bad and the Beautiful" erzählt die Lebensgeschichte von Helmut Newton. Das Ernst Barlach Museum Wedel zeigt außerdem die Ausstellung "100 Jahre Helmut Newton". Video (04:37 min)

Er war ein Großmeister der Kamera und eine Ikone der Mode- und Aktfotografie: Helmut Newton. Am 31. Oktober wäre er 100 geworden. In seinem Dokumentarfilm "The Bad and the Beautiful" erzählt Gero von Boehm, Autor, Regisseur und Journalist, Newtons Lebensgeschichte und lässt sein nicht unumstrittenes Werk Revue passieren. Zu Wort kommen Weggefährtinnen, Starmodels und Schauspielerinnen, aber auch Kritikerinnen seines Frauenbildes. Welches Bild von Weiblichkeit hat Newton nun transportiert? Waren die starken Frauen, die er zeigte, Sex-Objekte oder Sex-Subjekte? Nahm er als Visionär die Selbstbestimmung der Frauen vorweg? Oder war er ein Reaktionär, der die männliche Dominanz überhöhte? Auch schon zu Newtons Lebzeiten wurde über diese Frage gestritten. Heute stehen sie im Zentrum einer Debatte, in der es um die Freiheit der Kunst im Spannungsfeld von Ästhetik und Moral geht. Der Film kommt am 9. Juli ins Kino mit Charlotte Rampling, Isabella Rossellini, Grace Jones, Marianne Faithfull, Hanna Nadja Auermann u.a.. Außerdem zeigt das Ernst Barlach Museum Wedel die Ausstellung "100 Jahre Helmut Newton" (bis 29.11.).

Musikalische Zeitreise - "City Lights" von Lisa Batiashvili

Video 04:27 "City Lights": Musikalische Reise mit Lisa Batiashvili Auf ihrem neuen Album "City Lights" spürt Stargeigerin Lisa Batiashvili dem Sound der Metropolen nach. Dabei wird sie untern anderem von Till Brönner und Katie Melua begleitet. Video (04:27 min)

Tiflis, München, Helsinki, Paris, Wien, Berlin - Stationen einer internationalen Karriere: Auf ihrem neuen Album "City Lights" unternimmt die Stargeigerin Lisa Batiashvili eine musikalische Zeitreise, auf der sie unter anderem von Till Brönner und Katie Melua begleitet wird. Gemeinsam mit ihren Gästen spürt Lisa Batiashvili dem Sound der Metropolen nach und entführt uns dorthin, wohin wir - wegen Corona - selber nur bedingt reisen können. Dabei lotet sie ganz unterschiedliche Genres aus: von Klassik über Folk, Jazz, Tango bis zu Pop- und Filmmusik. Das Spektrum reicht von Bach über Dvořák, Charlie Chaplin, den georgischen Komponisten Gija Kantscheli bis Piazzolla. Eine musikalische Zeitreise - ein bisschen wie ein Urlaub zum Hören.

Leben auf der Autobahn - Reportagen von Michael Kröchert

Video 03:58 "Autobahn": Reportagen von Michael Kröchert Für sein Buch "Autobahn" ist Michael Kröchert ein Jahr lang durch Deutschland gefahren. Er wollte er wissen, wie das Leben heute an, auf und mit der Autobahn ist. Video (03:58 min)

Die Autobahn ist für viele Menschen die erste Station des Urlaubs, vor allem in Corona-Zeiten. Dabei gibt es schönere Orte als eine Autobahn. Ein lauter, ruheloser Unort. Wer sie nutzt, will sie möglichst schnell wieder verlassen. Der Autor und Journalist Michael Kröchert hat aber seit seiner Jugend in Hildesheim ein besonderes Verhältnis zu Autobahnen, denn von dort trampte er hinaus in die weite Welt. Für sein neues Buch wollte er wissen, wie das Leben heute an, auf und mit der Autobahn ist. Ein Jahr lang ist er durch Deutschland gefahren und getrampt. Er hat Trucker und Tramper, Polizisten und Anrainer getroffen, Raststätten und Autobahnkirchen besucht: "Autobahn" (Tropen Verlag).

Dieses Thema im Programm: Kulturjournal | 06.07.2020 | 22:45 Uhr