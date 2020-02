Sollen Bücher nach Geschlecht sortiert sein?

Karl May für die Jungen, Nesthäkchen für die Mädchen: das war einmal? Von wegen! Noch immer werden in deutschen Buchhandlungen Kinderbücher geschlechterspezifisch sortiert und angeboten, von der Gestaltung der Buchcover ganz abgesehen: rosa und Glitzer für die Mädchen, blau und wilde Kerle für die Jungen. Dagegen machen jetzt Kinder und Jugendliche mobil, in einer Kampagne in den sozialen Medien: @young_bookstagram. Sie protestieren gegen die unterschiedlichen Bücherregale und haben einen offenen Brief geschrieben.