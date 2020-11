Gleichstellung: Wie sinnvoll ist das Gendersternchen?

Das Gendersternchen hält immer mehr Einzug in die deutsche Sprache. Es soll in Personenbezeichnungen neben männlichen und weiblichen auch andere Geschlechter und Geschlechtsidentitäten sichtbar oder hörbar machen. Doch ist das Sternchen das geeignete Mittel? Die Gesellschaft für deutsche Sprache spricht sich gegen die Verwendung aus. Luise F. Pusch würde am liebsten nur noch die weibliche Form benutzen. Nele Pollatschek dagegen möchte gar nicht Schriftstellerin, sondern lieber nur Schriftsteller genannt werden. Wir sprechen mit allen über ein kleines Sternchen, das für viel Diskussion sorgt.