Gemeinde ohne Pastor: Stellenabbau bei der Nordkirche

Bis 2030 soll in der Nordkirche jede dritte Pastorenstelle wegfallen. Denn es fehlt Geld, und an Nachwuchs. Dabei sind die Aufgaben der Pastoren vielfältig: Gottesdienste, Seelsorge, Zeremonien, dazu kommt Senioren- und Jugendarbeit. Eine der ersten Gemeinden, die betroffen ist, ist die Kirchengemeinde Nordhackstedt im Norden Schleswig-Holsteins. Im September geht der Pastor in Ruhestand, danach soll die Stelle nicht wieder besetzt werden, stattdessen soll mit anderen Gemeinden kooperiert werden. Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister haben in einem offenen Brief gegen diese Entscheidung protestiert.