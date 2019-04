Ein Tag mit ... Fettes Brot

Kulturjournal - 15.04.2019 22:45 Uhr Autor/in: Natascha Geier

Als sie Anfang 20 waren, kam mit dem Hit "Nordisch by Nature" der große Durchbruch. Inzwischen sind die Musiker von Fettes Brot Mitte 40. Was macht so eine Band den ganzen Tag?