"Der Norden schreibt" - Was bewegt norddeutsche Autor*innen?

Welche Themen beschäftigen die Autor*innen im Norden? Worüber schreiben sie? Welche Rolle spielt Norddeutschland in ihren Werken? Zu den NDR Büchertagen spricht Julia Westlake mit vier ganz unterschiedlichen Autor*innen aus den vier norddeutschen Bundesländern: In Husum (Schleswig-Holstein) trifft sie Dörte Hansen, in Alt Meteln (Mecklenburg-Vorpommern) besucht sie Helga Schubert, in Leer (Niedersachsen) den Schriftsteller Jan Brandt ("Gegen die Welt", "Ein Haus auf dem Land. Eine Wohnung in der Stadt") und in Hamburg spricht sie mit der Schriftstellerin Karen Köhler.