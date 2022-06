Jan Starkebaum

Passend zum Namen ist er im Norden tief verwurzelt. Jan Starkebaum wächst in Hildesheim auf und schließt sein Studium in Göttingen als Diplom-Sozialwirt ab. Dazu kommen Stationen in den USA und Belgien. Den Journalismus entdeckt er für sich, als er im NDR Studio Göttingen Radio macht und ehrenamtlich für ein Straßenmagazin schreibt. Es folgt ein Volontariat beim NDR, das Jan Starkebaum als Reporter für Landespolitik nach Hannover führt, wo er die Sendung Hallo Niedersachsen moderiert. Inzwischen ist er Familienvater; nebenbei liebt er den Fußball oder eine Runde Doppelkopf.