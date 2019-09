Benjeshecke, Pferdemist und Wildgras im Rasen

Was tun, wenn der Zierstrauch sich beim Wachstum ziert, wenn der Rasen komplett vermoost ist und der Dünger wieder nur das Unkraut sprießen lässt? Dann kommen die Garten-Docs um Profigärtner Peter Rasch zum Einsatz. Wo sie beraten, ist hoffentlich schon bald wieder alles im grünen Bereich.

Benjeshecke und Bewässerung für Ökokleingarten

Darauf setzt auch Anne Lehmann aus Rostock. Die junge Frau hat einen Schrebergarten übernommen - will ihn aber ökologisch und nachhaltig betreiben. Das Problem: Sie hat wenig Zeit und braucht pfiffige Lösungen für Bewässerung und Kompostierung.

Anne hat sich das Ziel gesetzt, alles was an Grünschnitt in ihrem Garten anfällt, auch im Garten zu verwerten - sie weiß nur nicht wie. Schon beim erstem Rundgang fällt Garten-Profi Peter Rasch auf, dass es wirklich viele Grünschnitt- und Kompost-Ecken auf dem Grundstück gibt. Aber keine klare Struktur! Peter empfiehlt eine Benjeshecke, auch Totholzhecke genannt.

Um der Studentin mehr Zeit freizuschaufeln, installiert Peter gemeinsam mit ihr ein automatisches Bewässerungssystem fürs Gemüsebeet. Der praktische Recycling-Tipp: 100 Prozent biologisch soll gedüngt werden - das ist Anne wichtig für ihren kleinen Schrebergarten. Da beim Bau der Benjeshecke sehr viele Brennnessel anfallen, wird daraus kurzerhand eine Jauche angesetzt.

Gartenteich vergrößern

Mario Rühmling aus Schwerin dagegen hat großen Kummer mit seinem Gartenteich, der scheint irgendwo ein Leck zu haben. Täglich muss er fast einen Kubikmeter Wasser nachfüllen, allein schon für seine Koi-Karpfen.

Die Garten-Docs starten die Aktion "Teich statt Tümpel". Peter Rasch holt für dieses Garten-Problem einen Spezialisten mit ins Boot: Steffen Behrendt, Garten-Gestalter und Teichbau-Profi. Bei der ersten Analyse vor Ort wird den Experten sofort klar, warum Marios Teich so viele Schwierigkeiten macht. Die Folie ist an vielen Stellen der Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Das mögen Teichfolien gar nicht - sie werden porös und undicht. Garten-Doc und Teichbau-Profi Steffen Behrendt schlägt eine radikale Lösung vor: kompletter Neubau.

"Gemeine Rispe" im Rasengrün

Einen verzweifelten Hilferuf aus Putbus erhält Peter Rasch von Ehepaar Neuber: Sonja und Elmhart Neuber haben sich auf einem riesigen Grundstück mit viel Aufwand und Geschick eine Gartenoase geschaffen.

Doch seit vergangenem Jahr schleicht sich eine fiese Wildgras-Sorte in den sonst so perfekten 2.500-Quadratmeter-Rasen. Große Flächen werden jetzt immer wieder gelb, sehen regelrecht vergammelt aus. Für Sonja und ihren Mann Elmhart ein echter Schandfleck. Als Peter Rasch den Rasen unter die Lupe nimmt, wird schnell klar: Alles ist voll mit "Gemeiner Rispe". Wahrscheinlich wurden die Samen rüber geweht von den benachbarten Feldern der Insel Rügen. Peters Schlachtplan ist jedoch mit erheblichem Aufwand verbunden.

Probleme mit den Tomatenpflanzen

Für das Problem von Diethard Babik aus Parchim holt sich Garten-Doc Peter Rasch erneut einen Experten dazu. Er bittet den Tomaten-Fachmann Frank Wonglorz in den Problem-Garten. Seit Jahren kultiviert Diethard an der geschützten Südseite seines Hauses eine ansehnliche Anzahl an Tomatenpflanzen mit beachtlichen Erträgen. Doch dieses Jahr ist alles anders. Die Blätter sind total verschrumpelt, die Früchte bleiben klein und werden auch nicht rot. Der Gartenfreund ist verzweifelt. Als Frank Wonglorz die Gewächse sieht, weiß er sofort, was hier los ist. Die Diagnose ist hart: Mit hoher Wahrscheinlichkeit haben die Tomaten einen Herbizid-Schaden.

